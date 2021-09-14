عمورة يندمج في تدريبات لوغانو السويسري

إندمج الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة في تدريبات ناديه الجديد، لوغانو السويسري، والذي إلتحق بصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الأخير، قادما من وفاق سطيف، مُقابل قيمة تتجاوز المليون أور.

وإندمج إبن ولاية جيجل بشكل سريع مع زملائه الجدد، وهذا في إنتظار دخوله أجواء المُنافسة الرسمية في أقرب الآجال الممكنة، وهو الذي إلتحق مُتأخرا بالتحضيرات، ووجد فريقه قد لعب 5 مُباريات كاملة في الدوري السويسري.

ويستهدف الهداف السابق للنسر الأسود، أن ينجح في القارة العجوز، من أجل التواجد مُستقبلا مع المنتخب الوطني الأول، بعد أن أبهر الجميع بعد ظهور وحيد مع المنتخب المحلي.