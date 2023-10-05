عمورة ينهزم أمام ليفربول.. ماندي يفوز أمام غويري وعوار يضرب بالرباعية

تعرض الدولي الجزائري محمد أمين عمورة إلى خسارة قاسية أمام المستضيف ليفربول بثنائية بالملعب التاريخي “الأنفليد”.

وجرت المباراة ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات للدوري الأوروبي، التي شارك فيها عمورة أساسيا و قدم ما عليه، بحكم ان الخصم يعتبر أحد أكبر الأندية المرشحة بالفوز بالدورة.

كما فاز الدولي الجزائري عيسى ماندي بهدف مقابل صفر أمام مواطنه أمين غويري و نادي رين في ذات الجولة من الدوري الأوروبية.

في حين حقّق حسام عوار فوزا مبهرا برباعية كاملة مقابل صفر أمام سريفيت السويسري في المباراة التي شارك فيها عوار 45 دقيقة قبل أن يستبدل من قبل مدربه جوزيه مورينيو.

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