 عمورة يواصل التألق رغم خسارة فولفسبورغ أمام أوغسبورغ

قدّم الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، اليوم السبت، أداءً مميزًا رفقة ناديه فولفسبورغ رغم الخسارة بنتيجة 3-1 أمام أوغسبورغ.

لحساب الجولة السادسة من الدوري الألماني “البوندسليغا”.

عمورة كان أساسياً في اللقاء وخاض كامل أطواره في مركز الجناح الأيسر، ونجح في صناعة الهدف الوحيد لفريقه عند الدقيقة 65 بتمريرة حاسمة جميلة، نال على إثرها تنقيط 6.8 حسب موقع “سوفاسكور”.

مهاجم “الخضر” واصل تأكيد تطوره في تجربته الألمانية، إذ رفع حصيلته هذا الموسم إلى هدفين وتمرير حاسمة واحدة بعد مشاركته في 6 مباريات، بمجموع 386 دقيقة لعب فقط، ما يعكس فعاليته الكبيرة أمام المرمى ومساهمته الهجومية اللافتة.