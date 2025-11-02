عمورة يواصل التألق ويسجل ثنائية أمام هوفنهايم

واصل الدولي الجزائري محمد أمين عمورة عروضه القوية في الدوري الألماني رغم الهزيمة التي مُنِي بها فريقه فولفسبورغ أمام هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين. في لقاء احتضنه ملعب فولكسفاغن أرينا.

ورغم خسارة فريقه، كان عمورة أبرز لاعبي المباراة بفضل الأداء المميز الذي قدمه طيلة التسعين دقيقة. وتمكن من تسجيل هدفين جميلين أظهرا مهاراته الفنية وسرعته في اختراق دفاع المنافس.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عشرة بعد انطلاقة سريعة من وسط الميدان أنهاها بمراوغة الحارس ووضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة. قبل أن يعود في الدقيقة السادسة والخمسين ليضيف الهدف الثاني إثر هجمة منسقة ترجمها بدقة أمام المرمى.

تألق عمورة اللافت يؤكد تطوره المستمر في البوندسليغا، ويعزز مكانته ضمن العناصر الأساسية التي يعول عليها المنتخب الوطني الجزائري في الاستحقاقات المقبلة. وعلى رأسها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. إذ يأمل الأنصار أن يواصل اللاعب تألقه ويكون أحد الأوراق الرابحة في كتيبة الخُضر.