عمورة يواصل الصيام التهديفي ويغادر كأس ألمانيا مبكراً

بصم الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، اليوم الثلاثاء، مشاركة أساسية مع ناديه فولفسبورغ في مواجهة هولستن كييل ضمن الدور الثاني من كأس ألمانيا.

غير أن فريقه انهزم بنتيجة هدف دون رد، ليغادر المنافسة مبكراً أمام خصم ينشط في الدرجة الثانية.

عمورة خاض كامل أطوار اللقاء وقدم مردودًا متوسطًا نال على إثره تنقيط 6.8، دون أن يتمكن من التسجيل أو صناعة الفارق.

وبهذه النتيجة، يواصل المهاجم الجزائري عزوفه عن التسجيل للمباراة الثالثة، في انتظار استعادة نغمة التهديف التي ميّزته في بداياته مع الفريق الألماني.