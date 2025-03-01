عمورة يواصل تألقه في سماء البوندسليغا

يواصل الدولي الجزائري محمد أمين عمورة كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سماء الكرة الألمانية رفقة ناديه فولسبورغ.

وبصم محمد أمين عمورة على تمريرة حاسمة في مباراة، اليوم السبت، التي جرت بين فريقه فولسبورك وفيردربرمين لحساب الجولة 24 من الدوري الألماني.

ومنح مهاجم الخضر تمريرة الحسم لزميله باتريك ويمر، التي كانت سببا في تسجيل الهدف الثاني و إنهاء المواجهة بالفوز بهدفين مقابل واحد.

ويواصل إبن مدينة جيجل، التألق، ما سيرفع من قيمته السوقية حتما في قادم المواعيد، وهو الذي أصبح تصل مسامعه عدد من الإهتمامات أبرزها من أندية الدوري الفرنسي و الألماني على غرار ليفركوزن الذي يراقبه عن كثب.