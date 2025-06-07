عمورة يُضيّع ودية “الخضر” أمام السويد

تلقى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أخبارا سيئة، تمثلت في غياب المهاجم محمد أمين عمورة، عن ودية منتخب السويد.

ويلاقي “الخضر” هذا الثلاثاء، منتخب السويد، بملعب “ستراوبيري” بمدينة سولنا، في قمة تعد بالكثير، بعد الفوز الودي الأخير، أمام رواندا.

وكشفت “الفاف” أن عمورة، الذي اضطر لمغادرة ودية رواندا الخميس، خضع لفحوصات طبية معمقة أكدت معاناته من إصابة.

مشيرة إلى أن مهاجم فولسبورغ الألماني، لن يكون قادرا على المشاركة في المباراة الودية المقبلة أمام السويد.

كما أكدت “الفاف” أن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قرر تسريح عمورة، الذي غادر تربص “الخضر” زوال اليوم السبت.