عمورة: “سليماني قدوتي.. وتوقفت عن ممارسة كرة القدم بعمر الـ17 سنة”

تحدث مهاجم المنتخب الوطني ونادي فولفسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، عن أبرز المحطات في مسيرته الكروية التي كانت سببا في نجاحاته الحالية.

وصرح عمورة، أمس الأربعاء، لصحيفة “بيلد” الألمانية: “في السابعة عشرة من عمري، قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم، بسبب عدم امتلاكي الأموال اللازمة، واشتقت كثيرا لعائلتي، وأردت العودة إلى المنزل”.

وعن قدوته في عالم كرة القدم منذ الصغر، قال عمورة: “قدوتي أثناء نشأتي هم زين الدين زيدان وإسلام سليماني وهيونج مين سون”.

وأضاف مهاجم وفاق سطيف السابق: “لقد علمتني تلك الفترة المرونة والعمل على النجاح، لأنني أعلم الآن أن الأوقات الصعبة هي مراحل وليست نهايات”.

وختم المتحدث: “تعلمت أن لا أستسلم أبدًا، حتى عندما يبدو الطريق صعباً”.