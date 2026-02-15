عمورة يسجل ويقود فولفسبورغ لتعادل مثير في البوندسليغا

قاد الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، فريقه فولفسبورغ لتحقيق تعادل مثير خارج ملعبه أمام نادي لايبزيغ بنتيجة هدفين في كل شبكة، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وسجل عمورة هدفًا عالميًّا في الدقيقة الـ52، بعد مجهود فردي مميز وتسديدة رائعة هزت شباك أصحاب الأرض، ليؤكد عودته القوية إلى أجواء المنافسة. وأضاف زميله السويدي ماتياس سفانبيرج، الهدف الثاني لفولفسبورغ في الدقيقة الـ78.

ويأتي هذا الهدف ليؤكد العودة القوية لمهاجم “الخُضر”، بعد فترة من التوتر مع مدربه، غاب خلالها عن عدد من الحصص التدريبية، قبل أن يعود إلى التدريبات الأسبوع الماضي ويثبت جاهزيته فوق أرضية الميدان بأداء لافت وهدف جميل.

للإشارة، شارك عمورة في 19 مباراة رفقة نادي “الذئاب” وبصم على 10 مساهمات، بوصفه أكثر لاعب سجل مع الفريق في المسابقة، وأكثرهم مساهمة كذلك.