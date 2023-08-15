عمورة يودع جماهير لوغانو السويسري

نشر الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، اليوم الثلاثاء، رسالة وداع لنادي لوغانو السويسري وجماهيره بعدما قرر المغادرة.

كما ودع عمورة الجماهير بطريقته الخاصة، حينما نشر رسالته عبر صفحته الرسمية على انستغرام ووضع في الوقت نفسه، صورة له وهو يشكر فيها كل المسؤولين عن النادي السويسري.

ومن المنتظر، أن يعلن مهاجم الخضر عن وجهته التي حسمت صوب نادي سان جيلوزا الناشط في الدوري البلجيكي.

كما سيستفيد ابن مدينة جيجل من تجربته الجديدة، سيما وأن الدوري البلجيكي يعتبر ضمن أقوى الدوريات الأوروبية.

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