عمورة.. أرقام استثنائية في أول موسم له بـ”البوندسليغا”

أنهى الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، موسمه الأول مع نادي فولفسبورغ الألماني بأداء لافت جعله واحدًا من أبرز لاعبي الفريق في موسم 2024-2025.

وذلك بعدما أثبت نفسه بوصفه نقطة قوة حقيقية في خط الهجوم وساهم بشكل مباشر في تحسين نتائج النادي خلال مجريات الدوري الألماني “البوندسليغا”.

عمورة لم يكتفِ فقط بتسجيل الأهداف، بل كان حاضرًا في كل تفاصيل الخط الأمامي. إذ نجح في التربع على صدارة ترتيب الهدافين داخل الفريق بـ10 أهداف. إلى جانب كونه أفضل ممرر حاسم بـ9 تمريرات. ما جعله الأكثر مساهمة في الأهداف بإجمالي 19 مساهمة مباشرة.

وتظهر لغة الأرقام أنه لم يكن مجرد مهاجم كلاسيكي، بل لاعبا ديناميكياً ومتعدد الأدوار. إذ أنهى الموسم أيضًا بوصفه الأكثر تسديدًا على المرمى بـ75 محاولة. وثاني أكثر من صنع فرصًا في الفريق بـ35 فرصة. وهو ما يعكس مشاركته الفعالة في بناء اللعب وصناعة الهجمات.

حضور فني مميز

من الناحيتين الفنية والتكتيكية، نال عمورة إشادة واسعة بحصوله على ثاني أفضل معدل تقييم حسب منصة “SofaScore” بمتوسط 7.17. وهو ما يؤكد استقرار مستواه طيلة الموسم وثقة المدرب الذي يعتمد عليه مهاجما أول.

نجم في صعود صاروخي

بهذه الأرقام والإنجازات، يخطو عمورة بثبات نحو نضج كروي أكبر، ويؤكد أنه من بين أبرز المواهب الجزائرية في أوروبا حاليًا. كما أن هذا التألق من شأنه أن يعزز حظوظه في اللعب أساسيًا مع “الخُضر” في الاستحقاقات القادمة. ويجلب له اهتمام أندية أكبر في القارة العجوز.