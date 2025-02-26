عمورة أفضل لاعبي “الخضر” في الدوريات الخمسة الكبرى

تصدر مهاجم “الخضر” ونادي فولسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، قائمة أفضل لاعبي المنتخب الوطني، الناشطين في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات. قائمة تضم أفضل اللاعبين العرب في الدوريات الخمس الكبرى (الليغ1، البريميرليغ، البوندسليغا، الكالتشيو والليغا)، حسب أعلى تقييمات “سوفاسكور” لكل دولة.

وتواجد عمورة، ضمن القائمة كثالث أفضل تقييم بعلامة 7.33، خلف كل من المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي، بـ 8.06، والمغربي أشرف حكيمي. لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. بـ 7.97، بينما كانت تونس، ممثلة بإلياس سعد، لاعب سانت باولي الألماني، بـ 7.07.

للإشارة فإن عمورة، تحول إلى النجم رقم واحد في فولسبورغ. بالرغم من انضمامه إلى الفريق الألماني، الصيف الماضي فقط، قادما من سانت جيلواز البلجيكي.

وخاض، لاعب “الخضر” 21 مباراة مع ناديه في “البوندسليغا” إلى حد الآن. ساهم خلالها بـ 16 هدفا، سجل منها 9 وصنع 7 آخرين.