عمورة: “تركيزنا منصبّ بالكامل على التأهل بعيدًا عن أيّ مؤثرات خارجية”

أكّد الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، جاهزيته رفقة زملائه لتحقيق الفوز أمام الكونغو الديمقراطية. في المباراة المرتقبة غدًا ضمن الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا.

وأوضح عمورة، في تصريحات خلال المنطقة المختلطة التي سبقت الحصة التدريبية الأخيرة، أنّ تركيز المجموعة منصبّ بالكامل على الجانب الرياضي. بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية: “لا نستمع لكلام البعض، نملك منتخبًا قويًا، ونسير مباراة بمباراة، وإن شاء الله سنسعد الشعب الجزائري”.

وأضاف مهاجم “الخضر” أنّ المواجهة لن تكون سهلة، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزية اللاعبين من جميع الجوانب: “نستعد جيدًا لمباراة صعبة. أجرينا آخر حصة تدريبية، وجميع المباريات بالنسبة لنا متشابهة. نحن محترفون ونسعى دائمًا لإسعاد الشعب الجزائري”.