عمورة: “شكرا للشعب الجزائري.. وسنواصل العمل لإسعاده”

عبّر المهاجم الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه المنتخب الوطني أمام أوغندا (2-1) اليوم الثلاثاء، في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

وهو اللقاء الذي تألق فيه عمورة، بتسجيله ثنائية من علامة الجزاء، مكّن بها “الخضر” من قلب تأخرهم إلى انتصار مستحق.

وقال عمورة في تصريح عقب نهاية اللقاء: “شكرا للشعب الجزائري على دعمه الكامل لنا، سنعمل على إسعاده في قادم المواعيد. أشكر زملائي على مساعدتي في تسجيل 10 أهداف خلال التصفيات”.

بهذه الكلمات، أكد نجم “الخضر” تواضعه وروح العمل الجماعي التي تميّزه، مشيرًا إلى أن ما يحققه من أرقام فردية هو ثمرة مجهود جماعي لكل اللاعبين.

ويعَدُّ محمد الأمين عمورة أحد أبرز نجوم التصفيات الإفريقية، إذ أنهى المشوار برصيد 10 أهداف كاملة. ليواصل تألقه اللافت بقميص المنتخب الوطني ويؤكد مكانته بصفته أحد أفضل المهاجمين الصاعدين في القارة السمراء.

هذا الفوز أمام أوغندا، منح “الخضر” صدارة المجموعة السابعة بـ25 نقطة. ورفع معنويات اللاعبين قبل خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، التي يسعى فيها عمورة وزملاؤه لتقديم مستوى يليق بطموحات الجماهير الجزائرية.