عمورة: “كلنا واعون بالمسؤولية.. وهدفنا هو التأهل لكأس العالم”

أكد الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، على أهمية لقاء الغد أمام بوتسوانا، في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

واصفًا المواجهة بـ”المفصلية” في سباق التأهل إلى المونديال.

وصرّح عمورة، اليوم الأربعاء، خلال المنطقة المختلطة، بملعب حسين آيت أحمد: “نأمل تحقيق الفوز وإسعاد الشعب الجزائري بالتأهل لكأس العالم. كل اللاعبين جاهزون وواعون بحجم المسؤولية”.

وتحدّث مهاجم “الخُضر” عن مستقبله الاحترافي، مشيرًا إلى أنه تلقى عدة عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية. لكنه لم يتوصل لاتفاق نهائي: “كانت لدي اتصالات مع عدة أندية، لكن الأمور لم تكتمل. لا يزال أمامي الكثير لأقدمه وللتطور”.

وختم عمورة تصريحاته بالتعبير عن فخره بجذوره وانتمائه: “أنا فخور بأصولي من مدينة جيجل، وكأس العالم هو حلم يراود كل لاعب. أتمنى أن نحققه مع هذا الجيل”.