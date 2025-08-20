عمورة يقترب من الانضمام لبنفيكا البرتغالي

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الخميس، أن المهاجم الدولي الجزائري، لنادي فولفسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، يقترب من الانضمام لصفوف نادي بنفيكا البرتغالي.

ووفقًا لما كشفه صحفي موقع فوت ميركاتو، سانتي أونا، فإن صفقة انتقال لاعب الخُضر، عمورة، إلى النادي البرتغالي، تقترب من الحسم.

وحسب تقارير برتغالية، فإن قيمة الصفقة تقدر بحوالي 35 مليون أورو بالإضافة لـ3 ملايين حوافز. ومن جهته أبدى اللاعب رغبته في الالتحاق بالعملاق البرتغالي