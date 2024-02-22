عمور: التكفل بـ 90 بالمئة من مشاكل وانشغالات مناطق الظل

كشف وسيط الجمهورية مجيد عمور، أن أغلب إلتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جسدت على أرض الواقع. وهو ما ساهم بشكل كبير في إرساء قيم المواطنة واستعادة ثقة المواطن.

قال عمور خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن كل المشاريع السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي عبرت عنها الإلتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية جعلت المواطن محورا لكل السياسات العمومية. والتي تهدف في مجملها إلى ضمان التكفل الأمثل بانشغالاته. مضيفا أنه وبعد تجسيد أغلب تلك المشاريع على أرض الواقع تم إسترجاع ثقة المواطن التي تزعزعت في الفترة السابقة. مؤكدا أن تأسيس الهيئة الدستورية المتمثلة في وسيط الجمهورية كان الهدف منها رفع مظاهر الغبن وإزالة الاحتقان والتصنيف بين المواطنين. بالإضافة كذلك إلى القضاء على الفوارق التنموية وتمكين كل مواطن يرى بأنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر هذه الهيئة.

وأوضح عمور، أن هذه القرارات التي أخذها رئيس الجمهورية نابعة من معرفته للواقع الذي كان المواطن يعيشه سواء من الناحية التنموية. أو من حيث نوعية الخدمة العمومية على مستوى مختلف الإدارات العمومية أوماترتب عنه من احتقان كبير لدى المواطنين. وكانت الانطلاقة من برنامج “مناطق الظل”.

ولتحقيق ذلك تم تشكيل 59 مندوبية محلية عبر كل ربوع الوطن. بالاضافة كذلك إلى المندوبية المحلية للدائرة الإدارية للدبداب. وذلك قصد تقريب المواطن من الإدارة وهو ماساهم في إحصاء أكثر من 90 بالمئة من المشاكل والإنشغالات والحاجيات الأساسية لمناطق الظل والتكفل بها في إطار البرامج التنموية.

وبتطرقه إلى حوصلة النتائج المتوصل إليها من خلال حصيلة العرائض التي وصلت إلى الهيئة في ظرف أربع سنوات. أكد عمور إستقبال 411364 مواطن لطرح انشغالاته. أما من حيث العرائض فتم معالجة 195116 عريضة و تم تجاوب الإدارات مع إخطارات هيئة وسيط الجمهورية. وذلك وفق مقاربة العمل المتكامل والتنسيق مع مختلف الإدارات العمومية .