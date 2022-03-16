عمور: “الخضر قادرون على العودة بنتيجة ايجابية من الكاميرون”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري الأسبق، عمار عمور، ثقته الكبيرة في المنتخب الوطني للعودة بنتيجة ايجابية من الكاميرون، لحساب ذهاب الدور الفاصل.
وصرح عمور، لتلفزيون “النهار”: “المقابلة لها شقين، وصعوبتها تكمن في كونها مباراة فاصلة، بفرصتين الأولى في الكاميرون، والثانية بالجزائر”.
كما أضاف: “المهم أن الحظوظ ستكون متساوية، وأنا متيقن بأن منتخبنا سيظهر بوجه جد مشرف، وسيعود بنتيجة ايجابية من الكاميرون”.
وتابع عمار عمور: “العودة بنتيجة ايجابية من الكاميرون، يسمح لنا بخوض لقاء العودة بأريحية، وتحقيق التأهل إن شاء الله”.
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