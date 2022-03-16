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الرياضة

عمور: “الخضر قادرون على العودة بنتيجة ايجابية من الكاميرون”

بقلم كريم تيغرمت
عمور: “الخضر قادرون على العودة بنتيجة ايجابية من الكاميرون”
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أبدى الدولي الجزائري الأسبق، عمار عمور، ثقته الكبيرة في المنتخب الوطني للعودة بنتيجة ايجابية من الكاميرون، لحساب ذهاب الدور الفاصل.

وصرح عمور، لتلفزيون “النهار”: “المقابلة لها شقين، وصعوبتها تكمن في كونها مباراة فاصلة، بفرصتين الأولى في الكاميرون، والثانية بالجزائر”.

كما أضاف: “المهم أن الحظوظ ستكون متساوية، وأنا متيقن بأن منتخبنا سيظهر بوجه جد مشرف، وسيعود بنتيجة ايجابية من الكاميرون”.

وتابع عمار عمور: “العودة بنتيجة ايجابية من الكاميرون، يسمح لنا بخوض لقاء العودة بأريحية، وتحقيق التأهل إن شاء الله”.

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رابط دائم : https://nhar.tv/isItZ
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