عمور: “داربي الإتحاد والمولوية انعكاس لكرة القدم الجزائرية في الخارج”

إعتبر اللاعب السابق لإتحاد العاصمة، عمار عمور، الداربي العاصمي بين الإتحاد والمولودية، المقرر السبت المقبل، واجهة كرة القدم الجزائرية في الخارج.

وصرح عمار عور، لتلفزيون “النهار”، بخصوص هذا الداربي: “داربي اتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر، هو انعكاس لكرة القدم الجزائرية في الخارج”.

وأَضاف: “هذا الداربي من أشهر المباريات على المستوى المغاربي، وحتى العربي، لذا يجب أن يكون في أعلى مستوى”.

وتابع عمار عمور: “نتمنى أن نشاهد مباراة في المستوى، سواء على أرضية الميدان، أو في المدرجات، مثلما كان عليه الأمر في السنوات الماضية”.