عمور: نسعى للقضاء على الردود “السطحية” على العرائض

أكد وسيط الجمهورية مجيد عمور، بأن وساطة الجمهورية تسعى للقضاء على الردود السطحية على العرائض. التي يتقدم بها المواطنون مع تقليص أجال الرد عليها.

وأشار عمور في تصريح للصحافة عقب لقائه مع أعضاء الهيئة التنفيذية لولاية قالمة، بأن الإجابات المقدمة للمواطنين بشأن عرائضهم. يجب أن تكون واضحة طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول. مشيرا إلى أن وساطة الجمهورية تركز في المرحلة المقبلة على القضاء على كافة أنواع الإجابات السطحية. التي تقدمها المرافق والهيئات العمومية بشأن العرائض التي تصلها. قائلا في هذا الصدد “لا يعقل أن نجيب المواطن برد لا معنى له. بل يجب أن نقدم له إجابة دقيقة بشأن عريضته إما سلبية أو إيجابية ونحدد له ما إن كان له الحق أولا.

وأضاف ذات المسؤول بأن هيئته تعمل على تقليص مدة معالجة العرائض التي يتقدم بها المواطنون. والتكفل بها في “أقصر وقت ممكن” وكذا تقليص آجال الرد. معتبرا بأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاون وتجاوب كافة الفاعلين في الإدارات والمرافق العمومية.

كما خصص وسيط الجمهورية اليوم الثاني من زيارته للولاية لمعاينة سجلات الشكاوى الموضوعة تحت تصرف المواطنين. على مستوى كل من مديرية مسح الأراضي. وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري مع الإستماع إلى عرض مفصل حول حصيلة نشاط المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية.

وكان عمور قام خلال اليوم الأول من زيارته للولاية بتفقد عدة مشاتي وقرى نائية ببلديات تاملوكة وجبالة خميسي وعين صندل. إضافة إلى معاينة مشاريع استثمارية دخلت حيز النشاط بعد استفادتها من رفع العراقيل الإدارية ببلديتي هيليوبوليس وقالمة. مع تخصيص لقاء مع فعاليات المجتمع المدني.

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