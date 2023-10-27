عمور: 35 مؤسسة صناعية جاهزة لتصدير منتجاتها نحو إفريقيا

أعلن فتحي عمور رئيس نادي المقاولين والصناعيين، عن جاهزية ما لا يقلّ عن 35 مؤسسة صناعية جزائرية. جاهزة لتصدير منتجاتها نحو إفريقيا.

وقال فتحي عمور في تصريح “لوأج”، أنّه في إطار مسايرة توجهات الدولة لترقية الصادرات خارج مجال المحروقات، باتت 35 مؤسسة صناعية جاهزة لتصدير منتجاتها خاصة نحو الأسواق الإفريقية كمرحلة أولى. والتي تخص مختلف المجالات لاسيما الصناعات الغذائية والتحويلية.

توقيع 7 اتفاقيات مع مدارس ومعاهد وطنية عليا يوم 7 نوفمبر

أفاد نادي المقاولين والصناعيين أنه سيقوم يوم السابع نوفمبر الداخل بتوقيع إتفاقيات تعاون طويلة المدى مع سبع مدارس ومعاهد وطنية عليا. على غرار المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة والمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية. والمدرسة الوطنية العليا للتجارة.

كما أضاف عمور أنّه بموجب هذه الإتفاقيات ستوفر المؤسسات الإقتصادية المنخرطة تحت لواء هذا النادي. التربصات التطبيقية لطلبة هذه المعاهد وتمكينهم من إكتساب خبرات في مجالات تخصصهم.

وأكد رئيس نادي المقاولين والصناعيين توفير هذه المؤسسات أيضا مناصب عمل للطلبة المتخرجين للاستفادة من الخبرات العلمية و العملية. التي اكتسبوها طيلة إجرائهم لتربصاتهم التطبيقية. في إطار تغطية النقص المسجل في اليد العاملة المؤهلة المتعلقة بعدد من الأنشطة الصناعية وخلق مناصب الشغل للشباب.

وفي مجال البحث العلمي، سيتم إسناد لمخابر البحث العلمي التابعة لهذه المدارس والمعاهد الوطنية مهام دراسة مواضيع المشاريع المستقبلية للمؤسسات الصناعية. المنخرطة بهذا النادي الاقتصادي.

وتمّت المصادقة في نهاية أشغال الجمعية العامة على تغيير إسم النادي من “نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة”. إلى “نادي المقاولين والصناعيين” بعد أن اكتسب طابعا وطنيا منذ عدة سنوات إثر انخراط عدّة مؤسسات صناعية من مختلف ولايات الوطن، فاق عددها الـ 1600 مؤسسة.

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