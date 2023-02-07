“عمو طلعني بصير عندك خدامة”.. فيديو يدمي القلوب لطفلة سورية تحت الأنقاض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء. فيديو يدمي القلوب لطفلة سورية تترجى فيه المسعفين إخراجها من تحت الردوم رفقة أخيها.

وقال المسعف للطفلة ما اسمك” فقالت له “اسمي آلاء. والله العظيم إذا طلعتني شغلني خدامة عندك”.

وقد أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و1449 إصابة. في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس، وذلك في حصيلة غير نهائية.