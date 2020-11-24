عميد الشرطة رشيد غزلي: 952 ألف مخالفة لتدابير الحجر الصحي و354 ألف إجراء قضائي خلال 8 أشهر

كشف نائب مدير الأمن المروري بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة رشيد غزلي، أن المديرية جنّدت كل الموارد البشرية والمادية لمكافحة جائحة كورونا.

وأضاف غزلي خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنه تم رصد العديد من المخالفات بسبب خرق تدابير الحجر الصحي.

وأشار إلى أنه تم تسجيل منذ 22 مارس إلى 22 نوفمبر 2016 مخالفة خاصة بالنقل الجماعي و 4228 مخالفة مست سيارات الأجرة.

بالإضافة إلى 6218 مخالفة ضد الناقلين بدون رخصة.

أما فيما يتعلق بمخالفات الحجر الصحي فتجاوزت 952 ألف مخالفة أفضت إلى إجراءات قضائية شملت أكثر 354 ألف إجراء.

وأشار ذات المتحدث، أن مصالح الأمن سجلت أكثر من 15212 مخالفة للتجمعات لأكثر من شخصين.

وأضاف غزلي، أن المديرية العامة للأمن الوطني تسهر على احترام كل التدابير الوقائية التي أقرتها الهيئات العليا للبلاد.

واستعدادا لمواجهة هذا الظرف الطارئ أوضح غزلي، أن المديرية العامة وضعت خطة أمنية تستجيب لمقتضيات الوضع الراهن.

وبحسب عميد الشرطة شملت الخطة أيضا مرافقة السلطات المحلية ومديريات التجارة والنقل في إطار عمل اللجان المختلطة لرصد كل مخالفات تدابير الوقاية والحجر الصحي واتخاذ الإجراءات المطلوبة ضدها.