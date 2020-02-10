عميد الشعر الملحون الشيخ نونة في ذمة الله

فقدت قبل قليل مدينة وهران عميد الشعر الملحون الشيخ نونة عن عمر يناهز 88 سنة ببيته العائلي الواقع بالحي الشعبي ابن سينا فيكتور هيقو سابقا.

اين ستقام جنازته قبل تشييعه يوم غد بعد صلاة الظهر الى مثواه الأخير بمقبرة العين البيضاء.

وكانت النهار قد زارته في وقت سابق بينما كان طريح الفراش اثر اصابته بوعكة صحية بمستشفى بن زرجب الجامعي.

وذلك قبل تحسن حالته عقب تدخل والي وهران عبد القادر جلاوي الذي كلف مديري الصحة والثقافة للتكفل بحالته.

وللاشارة ان الفقيد الشيخ نونة كانت له مسيرة فنية حافلة تجسدت في قصائد شعبية تراثية غناها العديد من عمالقة الفن الوهراني امثال الفقيدين بلاوي الهواري واحمد وهبي.

إلى جانب المازوزي وهواري بن شنات الذي لقيت اغنيتيه “مرسم وهران” و”صحاب البارود” شهرة كبيرة بالوسط الفني واعادها بعده العديد من الفنانين.