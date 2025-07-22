عميد جامع الجزائر: اللغة العربية عنصر أساسي من عناصر السيادة والاستقلال

أبرز عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، المكانة التي تحتلها اللغة العربية بصفتها من أهم مقومات الهوية والوحدة الوطنية.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الملتقى العربي الأول: “الضاد في وسائل الإعلام”، جدد الشيخ القاسمي التأكيد على أن اللغة العربية. تُعد “من أهم عوامل الوحدة الوطنية و عنصرا أساسيا من عناصر السيادة والاستقلال. و أحد مقومات الشخصية الجزائرية”.

وأشار عميد جامع الجزائر إلى أن لغة الضاد “ليست مجرد مكون لغوي. بل عنصر ثقافي وأخلاقي تشكلت به هوية أمة وصيغت به مفاهيمها”.

وفي هذا السياق، قال الشيخ القاسمي إنّ وسائل الإعلام مدعوة اليوم إلى “الاضطلاع بدور رفيع تجاه اللغة العربية”. مضيفا بأنه.”المطلوب اليوم ليس التكلف في البلاغة بل بناء أساليب. جديدة تليق بعصر السرعة وتحترم عقل المتلقي وتعيد إلى المفردة قيمتها التعبيرية والتربوية في آن واحد”.

وثمّن دعوة وزير الاتصال إلى وضع “ميثاق عربي لترقية اللغة العربية في الاعلام”, لافتا إلى أن الجزائر “بحكم موقعها وتجربتها ومؤسساتها.قادرة على تأهيل الخطاب العربي في إفريقيا”.

و تم خلال هذا الملتقى، تكريم وزير الاتصال،محمد مزيان. إلى جانب نخبة من الأسماء الإعلامية والثقافية البارزة، الجزائرية والعربية.

و بالمناسبة تمّ تكريم كل من الوزير الأسبق للتربية علي بن محمد، الأميرة الأديبة سعاد الصباح من الكويت، الكاتبة الإعلامية سعدى علوه من لبنان. رئيس تحرير جريدة اليوم السابع, أكرم القصاص من مصر. وهذا عرفانا بمساهمتهم في الحفاظ على اللغة العربية وترقيتها في فضاء الإعلام العربي والثقافة.

وتميزت الوقفة التكريمية بتوشيح المكرمين بـ “درع الضاد”. وهدايا رمزية ممثلة في اللباس التقليدي الجزائري (القفطان والبرنوس).