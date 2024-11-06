عميد جامع الجزائر في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

يقوم وزير الدولة عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني ابتداء من اليوم الأربعاء، بزيارة عمل إلى سلطنة عمان. بدعوة من وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني. الدكتور محمد بن خلفان المعمري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وعمان، وتهدف إلى بحث سبل توثيقها بين الهيئات الدينية والعلمية لجامع الجزائر. ومثيلاتها من الهيئات بسلطنة عمان.

وستكون للعميد فرصة اللقاء مع سماحة المفتي العام للسلطنة، الشيخ أحمد بن محمد الخليلي. وعدة مسؤولين سامين في عمان. كما سيجري فضيلته، أيضًا مباحثات مع هيئات تعنى بالبحث العلمي، والإرث الثقافي، وغيرها.

وتسعى هذه الزيارة إلى تعميق علاقات التبادل الديني والعلمي والثقافي. التي رسم معالمها رئيس الجمهورية، خلال زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان.