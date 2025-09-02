عميد جامع الجزائر في نواكشوط لهذا السبب

يشارك عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، في الدورة الـ 38 للمؤتمر الدولي السنوي. لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونصرته، التي تحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط، حسب ما أفاد به بيان لعمادة الجامع.

وسينعقد هذا المؤتمر، الذي ينظم برعاية رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تحت عنوان: “الأمن الروحي وأثره في السلم والسلام في الأمة الاسلامية والبشرية جمعاء”.غدا الأربعاء، بحضور نخبة من العلماء والمشايخ وقادة الرأي من مختلف دول العالم الإسلامي.

وحل عميد جامع الجزائر اليوم الثلاثاء بمطار نواكشوط، حيث كان في استقباله رئيس التجمع الثقافي الإسلامي الموريتاني. الشيخ محمد حافظ النحوي.