عميد جامع الجزائر ووزير التعليم العالي يغادران إلى لندن

غادر صبيحة اليوم الجمعة، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، وزير الدولة، عميد جامع الجزائر، مصحوبا بكمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متوجهين إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة رسمية للمملكة المتحدة، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتأتي هذه الزيارة للإشراف على مراسم إطلاق كرسي الأمير عبد القادر بمركز “أوكسفورد للدراسات الإسلامية”. وافتتاح “قاعة الجزائر” بهذا الصرح الأكاديمي الدولي المرموق.

وهي محطة علمية وثقافية بارزة، في مسار التعريف بإرث هذه الشخصية الجزائرية العالمية. وإبراز إسهامات الأمير الفكرية والإنسانية والحضارية، في مجالات الدولة والمعرفة، والحوار بين الثقافات.

وتتضمن الزيارة برنامجا علميا وأكاديميا، بمشاركة أساتذة وباحثين، من الجزائر والمملكة المتحدة. يتناول إرث الأمير عبد القادر، وآفاق التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بما يخدم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.