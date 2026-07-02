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الوطني

عميد جامع الجزائر يؤدي واجبه الانتخابي

بقلم أسماء
عميد جامع الجزائر يؤدي واجبه الانتخابي
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أدى عميد جامع الجزائر مأمون القاسمي  واجبه الانتخابي بمدرسة يوسف بن تاشفين بحيدرة في العاصمة. وهذا في اذار تشريعيات 2 جويلية .

رابط دائم : https://nhar.tv/sXUUO
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