عميد جامع الجزائر يؤدي واجبه الانتخابي

نشر في 02 جويلية 2026 - 14:58

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أدى عميد جامع الجزائر مأمون القاسمي واجبه الانتخابي بمدرسة يوسف بن تاشفين بحيدرة في العاصمة. وهذا في اذار تشريعيات 2 جويلية .