الوطني عميد جامع الجزائر يؤدي واجبه الانتخابي بقلم أسماء نشر في 02 جويلية 2026 - 14:58 شارك غرِّد أرسل 57 0 أدى عميد جامع الجزائر مأمون القاسمي واجبه الانتخابي بمدرسة يوسف بن تاشفين بحيدرة في العاصمة. وهذا في اذار تشريعيات 2 جويلية . رابط دائم : https://nhar.tv/sXUUO اقرأ أيضا هذه مواقيت سير القطارات على خط "بشار - تندوف - بشار" الوطني 17 جوان هدنة: مشاريع جديدة في الموزمبيق وكوت ديفوار وربط كهربائي إقليمي الوطني 15 جوان تكوين مهني.. قبول أزيد من 114 ألف متربص في برنامج صنعة الوطني 15 جوان حصيلة حرائق الغطاء النباتي: إخماد 18 حريقًا واستمرار عمليات التدخل في بؤرتين الوطني 24 جوان الجزائر والصين.. تمديد مجال التعاون في قطاع الطاقة الوطني 27 جوان تسارع وتيرة إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي الوطني 27 جوان انتخاب الجزائر عضوا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية الوطني 26 جوان تعيين اللواء حميد فكان رئيساً لدائرة الاستعمال والتحضير الوطني 17 جوان بحث دعم وتسريع التعاون الصناعي بين الجزائر والصين الوطني 27 جوان أمطار رعدية عبر هذه الولايات اليوم الوطني 14 جوان