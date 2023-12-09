عميد جامع الجزائر يؤكد على دور الزوايا في الحفاظ على الوحدة الوطنية

أكد عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون مصطفى القاسمي الحسني اليوم على دور الزوايا في الحفاظ على الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية الجامعة.

وخلال خلال اشرافه على تدشين زاوية الواد الاخضر القاسمية ببلدية الحمادية تطرق عميد جامع الجزائر الى الدور الذي لعبته الزوايا في الحفاظ على الوحدة الوطنية. والمرجعية الدينية الجامعة خاصة إبان الفترة الاستعمارية.

وأضاف عميد مسجد الجزائر ان الزوايا ستواصل رسالتها من اجل “الحفاظ على أمانة الشهداء ومقومات الأمة ووحدة الوطن و الشعب من خلال استقطاب النشء و تلقينه المبادئ والقيم الوطنية والدينية ليكون وفيا لعهد شهدائه وكذا خير خلف لخير سلف”.

وفي ذات السياق دعا الشيخ المأمون الأئمة و المشايخ إلى “انتهاج خطاب ديني حامل لروح التفاؤل و زارع للأمل” مبرزا الدور المنوط بالزوايا في زرع قيم الوسطية و التسامح.

وبخصوص القضية الفلسطينية قال الشيخ المأمون ان “الجزائر مع فلسطين في السراء و الضراء”.

وثمن الشبخ المأمون مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى الجهات و المنظمات الدولية من أجل تفعيل القرارات الأممية وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف بعدما قام بمبادرة لم الشمل الفلسطيني.

كما اكد عميد جامع الجزائر أن “الأوضاع الحالية في فلسطين فضحت هذا العالم و السياسة التي تنتهجها الدول العظمى و ذلك بتعاملها بمبدأ الكيل بمكيالين في موضوع الحريات و حقوق الإنسان”.