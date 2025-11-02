عميد جامع الجزائر يستقبل الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة

استقبل محمد المأمون القاسمي الحسنيّ، عميد جامع الجزائر، اليوم الأحد، الأستاذَ الدكتور محمّد صافي المستغانميّ، الأمين العام لمجمع اللّغة العربية بالشارقة.

وخلال هذا اللقاء، قدّم الدكتور المستغانمي للعميد نسخة من مؤلّفه الموسوم بـ “الاصطفاء المحمّدي في النظم القرآنيّ”، الذي يتناول جوانب من الخطاب القرآني في إبراز فضائل النبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، ومقامه المحمود.

وجاء هذا اللقاء في أجواء ودّيةٍ علميّة؛ وتأكيدا للدور الذي يضطّلع به جامع الجزائر في احتضان الفكر الراقي، وخدمة لغة القرآن ورسالة الإسلام.