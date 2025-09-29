عميد جامع الجزائر يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلاميّة القطري

استقبل الشيخ محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ، عميد جامع الجزائر، اليوم الاثنين، غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، في زيارة رسمية لتوطيد أواصر التعاون الديني والثقافي بين البلدين الشقيقين.

وأعرب العميد عن سروره بالزيارة، مؤكّداً عمق الروابط الأخويّة بين الجزائر وقطر. مثمّناً مواقف الدوحة النبيلة في دعم القضية الفلسطينية.

كما استعرض رسالة جامع الجزائر الحضاريّة، باعتباره حصناً للمرجعيّة الدينيّة الجامعة، ومنارةً للعلم والوحدة. مبرزاً رمزيّته التاريخيّة في التحوّل من موقع للحركة التنصيريّة إبّان الاستعمار إلى صرح إسلامي شامخ.

وقد قدّم العميد للوزير القطري، والوفد المرافق، عرضاً عن مؤسسات الجامع العلمية والثقافية. قبل أن يطوف الضيفُ بمختلف مرافق الجامع ويتلقّى شروحات وافية عن مهامه وأدواره في خدمة الإسلام والمسلمين.