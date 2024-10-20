عميد جامع الجزائر يستقبل وزير الشؤون الخارجية التونسي

استقبل محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، وزير الدولة، عميد جامع الجزائر، اليوم الأحد، محمّد علي النّفطي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّيّن بالخارج، الذي يقوم بزيّارة إلى الجزائر.

والجدير بالذكر، الى أن الوزير التونسي كان قد حل أمس السبت بالجزائر، في زيارة تندرج الزيارة في إطار “تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتنسيق بين الجزائر وتونس. وكذا في إطار تجسيد التوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التونسي، قيس سعيد”.

وكان الوزير التونسيي قد حظي اليوم باستقبال من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجرى اللقاء بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية, بوعلام بوعلام, ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف.