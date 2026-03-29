عميد جامع الجزائر يستقبل وزير الشباب والرياضة التونسي

استقبل محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، عميد جامع الجزائر، اليوم الأحد، الصّادق مورالي، وزير الشباب والرياضة التونسي، الذي يزور الجزائر في إطار مشاركته في فعاليّات “المنتدى العربيّ للشباب والسلام والأمن” الذي نظّمته وزارة الشباب.

وخلال الاستقبال، تطرّق عميد جامع الجزائر إلى رسالة مؤسّسات الجامع، بتنوّعها وتكاملها؛ مبرزاً أنّ شعار “المرجعيّة الدّينيّة الجامعة” هو في حقيقته تعبير عن هويّة هذا الصرح الديني ورسالته الحضاريّة.

وأوضح أنّ هذه المرجعيّة مستمدة من رصيدنا التاريخي الأصيل؛ تشترك فيها البلدان المغاربيّة والإفريقيّة، بوجه عام.

وشدّد الشيخ القاسميّ على التمسك بهذه المرجعية، لتبقى، كما كانت دوماً، حصانة ذاتيّة لشعوبنا، تقيها من آفات الغلوّ والتّطرّف في الدين؛ وتجنّبها الانزلاق والانحراف عن سواء السّبيل.

وعقب اللّقاء، طاف الوزير التّونسيّ بمختلف مرافق جامع الجزائر؛ وتلقّى شروحات عن مختلف مؤسّساته وهيئاته.