عميد جامع الجزائر يستقبل وفداً من جمهورية البوسنة والهرسك

استقبل محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ، عميد جامع الجزائر، اليوم الخميس، وفداً من جمهورية البوسنة والهرسك، يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وفي كلمته الترحيبية، أكّد العميد أنَّ الشعب البوسني الشقيق يحظى بمكانةٍ أثيرة في نفوس الجزائريين الذبن عايشوا، ببالغ الأسى والألم وبمشاعر التعاطف والتضامن، سنوات المحنة الشداد، التي عاشتها البوسنة، في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. وعبّر عن الأمل في تمتين روابط الأخوّة بين الشعبين، وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وعبّر أعضاء الوفد البوسني، من جهتهم، عن سعادتهم بزيارة جامع الجزائر، ولقاء عميده، مثمّنين عالياً مشاعر الأخوّة الصادقة، التي لمسوها في كلماته.

وقد تلقّى ضيوف الجزائر شروحات وافية عن هذا الصّرح الدينيّ، ورسالته الحضارية والعلميّة. كما أجروا جولةً استطلاعيّةً لمختلف مرافقه، مكّنتهم من التّعرّف على وظائف هيئاته ومؤسّساته.