عميد جامع الجزائر يستقبل وفدا فلسطينيا

استقبل عميد جامع الجزائر، محمد المأمون القاسمي الحسني أمس الثلاثاء، بمقر الجامع (الجزائر العاصمة) الوفد الفلسطيني المشارك في حفل اختتام المسابقة الوطنية الموسومة ب “جائزة القصيدة المحمدية في وصف خير البرية” في دورتها الثانية.

وحسب ما أفاد به بيان لجامع الجزائر، فقد ترأس هذا الوفد رئيس جمعية الاخوة والصداقة الفلسطينية – الجزائرية أسعد عمر قادري ورئيس المجلس الاسلامي الصوفي الأعلى في بيت المقدس والديار الفلسطينية عبد الكريم نجم، وكذا عضوا رئاسة هذا المجلس، سعد شرف وجميل المصري الى جانب أعضاء الفرقة الفلسطينية للمدائح النبوية “أحباب المصطفى”.