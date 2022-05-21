عميد قضاة التحقيق بمحكمة قسنطينة يستكمل التحقيق القضائي مع قاضيين في أم البواقي

أكدت مصادر قضائية مطلعة ” للنهار”، بأن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة أحالت الملف الخاص بالقاضيين المتهمين بجنحة محاولة تلقي مزية غير مستحقة، إلى عميد قضاة التحقيق للغرفة الخامسة بمحكمة قسنطينة الابتدائية.

لاستكمال مجريات التحقيق القضائي في القضية، بعد أن أيدت الأوامر الصادرة عنه بحر الأسبوع المنقضي، والقاضية بإيداع الوسيط ” ك. أ ” الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية “الكدية” و وضع القاضيين الرقابة القضائية.

وهي الأوامر التي كانت محل استئناف دفاع المتهمين ليتم تحويل ملف القضية الى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي للنظر فيها من جديد.

و هي القضية التي كانت محل شكوى محضر قضائي يتواجد مكتبه في مدينة عين فكرون الى وكيل الجمهورية بمحكمة عين فكرون الابتدائية، موضوع الشكوى أن شخصا “وسيطا”، أعلمه بواسطة مكالمة هاتفية مسجلة بأن قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي يتواجد في مكتبه ملفا خاصا بالتحقيق بشأن قضية تخص قرض مالي يقدر بالملايير استفاد منه احد الأشخاص من بنك القرض الشعبي الجزائري بأم البواقي، قد كلف “الوسيط” بإعلام المحضر القضائي “ب ـ م” بصفته طرفا في الملف محل التقاضي، بأنه مستعد لتسوية الملف مقابل مبلغ مالي.

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وهو ما تم فعلا حيث تم تسجيل المكالمة الهاتفية من طرف المحضر القضائي التي قدمها دليلا في شكواه إلى وكيل الجمهورية بمحكمة عين فكرون الابتدائية، الذي اخطر بدوره النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي بالقضية، حيث أمر وكيل الجمهورية بمحكمة عين فكرون الابتدائية، بمباشرة الإجراءات القانونية في هذه القضية، حيث أصدر إنابة قضائية للضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للفرقة الإقليمية للدرك الوطني في عين فكرون أمرها فيها بفتح تحقيق ابتدائي في القضية، حيث تم استدعاء جميع الأطراف في هذه القضية بداية من المحضر القضائي “ب. م” بصفته ضحية و تم توقيف “الوسيط” .

بالإضافة إلى قاضيين للتحقيق على مستوى محكمتي عين فكرون و أم البواقي الابتدائيتين، حيث تم سماعهم على محاضر رسمية في إطار مجريات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني التي قدمتهم الخميس 28 افريل الماضي، إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة الابتدائية، باعتبار القاضيين سالفي الذكر يتمتعان بـ “الامتياز القضائي”.

و الذي حرر طلبا افتتاحيا وجه بموجبه الاتهام للمتهمين و التمس إيداعهم الحبس المؤقت، ثم أحالهم إلى عميد قضاة التحقيق بالغرفة الخامسة مع الأمر باستكمال مجريات التحقيق القضائي في القضية.