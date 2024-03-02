عميد كلية العلوم الانسانية بجامعة المسيلة يتصدر الترتيب الوطني

نال البرفيسور تقي الدين يحيى، عميد كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة المسيلة، المرتبة الأولى وطنيا في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية وبدرجة الإمتياز في الترقية الى مصاف استاذ التعليم العالي “بروفيسور” خلال الدورة (50) للجنة الوطنية الجامعية.

وبذلك ينال شرف أصغر بروفيسور في الجزائر ،وحقق البروفيسور تقي الدين يحيى. والذي سبق له نيل نال شرف أصغر عميد كلية بالجزائر ،هذه المرتبة المتميزة والتفوق العلمي .جاءت بعد نشره لمقالات مصنفة في الصنف ب في Scopus بالاضافة الى مجلات في الصنف (ج).

للاشارة البروفيسور تقي الدين يحيى فاز بجائزة الشباب العربي لعام 2023 التي نظمها معهد البحوث والدراسات العربية. التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بجامعة الدول العربية.

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