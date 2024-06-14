عميد مسجد باريس يطلق نداءً عاجلاً للجالية المسلمة

أطلق شمس الدين حافظ، عميد مسجد باريس، نداءً عاجلاً للأئمة والزعماء الدينيين المسلمين.

وحثهم على التعبئة ضد صعود اليمين المتطرف، الذي لوحظ خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة.

ووفقا له، فإن هذا الوضع يعرض وحدة فرنسا وقيمها الجمهورية للخطر.

وتعتبر الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 30 جوان و7 جويلية، حاسمة بالنسبة للمجتمع المسلم.

ويؤكد حافظ على أهمية مشاركتهم الفعالة في منع اليمين المتطرف من اكتساب أرضية سياسية.

وتأتي دعوة رئيس الجامعة غداة إعلان رئيس الجمهورية حل مجلس الأمة.

ويصف حافظ هذه الخطوة بأنها عمل جريء ولكنه محفوف بالمخاطر، ويغرق البلاد في فترة من عدم اليقين وعدم الاستقرار.

وعبر حافظ عن قلقه من العواقب المحتملة للتحالف مع حزب مارين لوبان. الذي يصفه بأنه “زواج قسري” قد يؤدي إلى عودة أحلك الأفكار في التاريخ الفرنسي.

كما يخشى حافظ أن يفتح هذا الطريق أمام ورثة بيتان إلى الإليزيه.

ويصر حافظ على ضرورة تجاوز الخلافات الداخلية والتركيز على الأساسي وهو الدفاع عن القيم الجمهورية.

وفي مواجهة صعود دعاة الانقسام والكراهية، يدعو الأحزاب الجمهورية إلى التوحد واقتراح بديل واضح ومتماسك.

وذكّر بأن عظمة فرنسا تكمن في وحدتها وتنوعها والتزامها بالديمقراطية.

ولذلك يطلق عميد المسجد الكبير في باريس نداءً رسميًا إلى جميع المساجد التابعة للمسجد الكبير في باريس وخارجه. لتوعية المؤمنين بالمخاطر الحالية. ويشجعهم على المشاركة بنشاط في الخيارات السياسية التي ستحدد مستقبل المجتمع الفرنسي.