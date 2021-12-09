عميد مسجد باريس يهدي رئيس الجمهورية الطبعة الجديدة لترجمة معاني القرآن

أهدى عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نسخة من الطبعة الجديدة لترجمة معاني القرآن الكريم، للأستاذ حمزة بوبكر.

وبمناسبة إستقبال رئيس الجمهورية لعميد مسجد باريس اليوم الخميس، قدم له نسخة من الطبعة الجديدة لترجمة معاني القرآن الكريم، للأستاذ حمزة بوبكر. كما أعيد طباعتها بإشراف مسجد باريس، ومراجعة كوكبة من الأئمة المنتدبين لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.

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إستـقبل اليـوم الخميس، رئيـس الجمهورية، عبد المجـيد تبون، عميد مسجد باريس الدكتور شمس الدين حفيز، بطلب منه.

وفي أثناء المقابلة، أكـد الرئيـس لعميد مسجد باريس، تأييده المطلق في تسيير هذا المعلم الروحي العريق. مسديا له توجيهات بمواصلة جهوده والارتقاء بأداء هذه المؤسسة، وذلك بانتهاج الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف.

كما حضر اللقاء، مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد يوسف بلمهدي.

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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان. الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

و قد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

وقد حل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى الجزائر وتقييم للعلاقات الثنائية.

ومنذ تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أججت العلاقات بين البلدين، يحاول وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان. إعادة الحوار.

وفي مقابلة مع صحيفة لوموند اليومية ، قال لودريان إن فرنسا تريد علاقة “واثقة” و “شراكة طموحة” مع الجزائر. تتعدى “الجروح” التذكارية التي يمكن أن تطفو “في بعض الأحيان”.

وردا على سؤال نائبة ورئيسة مجموعة الصداقة الجزائرية الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية، فضيلة الخطابي. أكد أن “الجهود تبذل لاستعادة شروط العلاقات السلمية مع الجزائر”.

كماقال “نريد العمل بجدية في ظل الاحترام المتبادل والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وعلى هذا الأساس نعتزم مواصلة عملنا”.

وقال “نأسف لعدد من حالات سوء التفاهم الأخيرة لأن هذا الوضع لا يتوافق مع الأهمية التي نوليها للعلاقات بين بلدينا”.

كما أكد الوزير الفرنسي أن فرنسا “تحترم أعمق الأمة الجزائرية وسيادة الجزائر”.

وأضاف أن فرنسا والجزائر متحدتان في شراكة ضرورية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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