عميد جامع الجزائر يتسلم مكتبة الشّيخ يخلف بوعناني وقفًا على “دار القرآن”

أشرف محمد المأمون القاسمي الحسنيّ، عميد جامع الجزائر، اليوم الثلاثاء، على مراسم تسليم مكتبة الشّيخ يخلف بوعناني للمدرسة العليا للعلوم الإسلامية، من قبل عائلته لتكون وقفًا على دار القرآن بجامع الجزائر.

وانتقلت المكتبة الوقفية، بموجب اتفاقية وقّعها، بالمناسبة، مدير المدرسة الأستاذ عبد القادر بن عزّوز، وسعاد آمنة بوعناني ممثّلةً لعائلة الشّيخ يخلف، رحمه الله.

وجرت مراسم التّوقيع على هامش ندوة علميّة موسومة بـ: “خطاب الكراهية: قراءة في الأسباب والمظاهر، وسبل التّجاوز”، نظّمها المجلس العلميّ لجامع الجزائر، بمناسبة اليوم العالميّ لمكافحة خطاب الكراهيّة، المصادف لـ: 18 جوان من كلّ عام.

وبالمناسبة، أكّدت الدكتورة سعاد آمنة بوعناني أنّ ورثة الشّيخ آثروا تقديم مكتبته ومقتنياته، هبة لجامع الجزائر؛ لتوضع تحت تصرّف طلبة الدّكتوراه والباحثين في دار القرآن.