عميد جامع الجزائر يستقبل عبد القادر فضيل أحد رواد المدرسة الجزائرية

استقبل محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، عميد جامع الجزائر، اليوم الاثنين، الدّكتور عبد القادر فضيل، أحد كبار روّاد المدرسة الجزائرية، بعد استعادة الاستقلال، وأبرز الخبراء المؤسّسين للمدرسة الأساسيّة.

وتولّى مسؤوليات في وزارة التربية الوطنية، كان آخرها مدير التعليم الأساسي. عرفه الجزائريون بدفاعه عن الثوابت وعناصر الهوّيّة، ومقوّمات الشخصية الوطنية.

في هذا اللقاء، استذكر العميد المحطّات التي عايشها مع الدكتور فضيل، خلال سنوات طويلة، ومن أهمّها ملتقيات الفكر الإسلامي، وندوات تربوية في مواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذه المناسبة، تسلّم العميد من ضيفه نسخة من كتاب ألّفه، لخّص فيه مسيرته في رحاب المدرسة الجزائرية؛ وضمّنه مجموعة من المواقف التاريخية وصورا لمحطّات فكّرية؛ وختمه بقصائد شعرية، نظمها في مناسبات دينية ووطنية.