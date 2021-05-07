عميروش : إعداد مشاريع لإعادة تهيئة الأودية خلال الأشهر المقبلة

قال الأمين العام لوزارة الموارد المائية، إسماعيل عميروش، أنه سيتم عرض مشاريع على الحكومة خلال أشهر من أجل إعادة تهيئة الأودية.

وأضاف عميروش خلال زيارته إلى ولاية المسيلة رفقة وزير الأشغال العمومية والنقل، أنه سيتم التطرق إلى كافة النقاط السوداء التي تعرضت للفيضانات.

وكشف في ذات السياق، أنه تم إحصاء 800 مدينة ونقطة سوداء مهددة بالفيضانات عبر التراب الوطني، وولاية المسيلة من بينها.

كما أعلن ذات المسؤول، عن إعداد دراسات للتقليل من آثار الفيضانات، التي تتجه أغلبها للتقليل من مخاطر الفيضانات.