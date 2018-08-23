عميروش: كثرة الطلب على الماء أدى إلى التذبذب في التوزيع أوّل أيام العيد

قال إسماعيل عميروش المدير العام للجزائرية للمياه، أن كثرة الطلب على المياه تسببت في تسجيل بعض التذبذب في التوزيع.

مشيرا خلال ندوة صحفية، أن الطلب على المياه يرتفع من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الزوال.

مفيدا بأن العائلات القاطنة في الطوابق العليا عانت من انقطاع المياه أول أيام العيد بسبب كثرة الطلب.

وأضاف ذات المتحدث، أن أكثر من 5 الاف عون اشتغلو يومي العيد، ولم يتم تسجسل إنقطاع مطول للمياه.

مؤكدا أن هذه السنة كانت أفضل بكثير من سابقتها، وسنعمل جاهدا لتفادي الإنقطاعات في السنوات المقبلة.