عميروش: هكذا يتم إحتساب تسعيرة المياه

أكد إسماعيل عميروش المدير العام للجزائرية للمياه، أن طريقة إحتساب تسعيرة المياه مقننة ولا وجود لزيادة أونقصان.

مضيفا أن الشطر الأول يتم إحتساب المياه بـ 6.3 دينار للمتر المربع الواحد في المنازل بالنسبة للمواطنين الذين يستهلكون مابين 0 إلى 25 متر مكعب من المياه خلال 3 أشهر.

وتسديد 18 دينارا للمواطنين الذين يستهلكون مابين 25 إلى 50 متر مكعب من المياه خلال 3 أشهر.

أما المواطنين الذين يستهلكون 50 متر مكعب فما فوق يتم إحتساب 40 دينارا للمتر الكعب.

في حين الشطر الثاني يخص التجار والإدارات العمومية ويتم مباشرة إحتساب التسعيرة بـ 30 دينارا.

أما ملاك الفنادق والصناعيين فيتم إحتساب التسعيرة بـ 40 دينارا.

وأضاف ذات المتحدث، أن الجزائرية للمياه عن طريق جمع كل الفاتورات يتم بيع المياه بـ 22 دينارا للمتر المكعب في حين أن التكلفة تقدر بـ 60 دينارا.

مشيرا إلى أن الفارق المقدر بـ 38 دينارا تدفعه الخزينة العمومية للجزائرية للمياه.