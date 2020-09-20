عميروش: وضع عقد للنجاعة لتقييم أداء الجزائرية للمياه بداية من 2021

كشف المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه عميروش إسماعيل عن وضع عقد للنجاعة إبتداء من السنة المقبلة.

وتحدد فيه الأهداف المسطرة كما ونوعا ويسمح بالتقييم الدوري للتسيير على مستوى كل وحدة تابعة للمؤسسة.

جاء هذا خلال لقاء مع مديري الوحدات الولائية والمدراء المركزيين والجهويين للقطاع برئاسة وزير الموارد المائية أرزقي براقي.

وأكد عميروش، أن المؤسسة تعد وسيلة لترجمة الخطة الوطنية للموارد المائية التي تجسد لآفاق 2030.

كما شدد على إلزامية الاستجابة لتطلعات المواطنين من خلال تبني التوجهات العامة الاستراتيجية الجديدة للقطاع.

وتستهدف المؤسسة ضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه والمحافظة على جودته والحد من إهدار المورد المائي من خلال تخفيض نسبة الضياع على مستوى شبكات الإنتاج والتوزيع وتكثيف الحضور الميداني لإصلاح التسربات ومحاربة الربط العشوائي.

وأضاف عميروش أنه لا بد من مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإصلاح الأعطاب وإنجاز أشغال الربط ووضع العدادات.

كما كشف عن الشروع في تنويع وسائل الدفع لتسهيل عملية دفع المستحقات على المواطن إلى جانب العمل على تحصيل الديون.

من جهته كشف وزير الموارد المائية أرزقي براقي، خلال جلسة المناقشة عن إنتاج 3.6 مليار م3 سنويا من المياه.

وهذا لتلبية إحتياجات 2.7 مليار متر مكعب فقط، وهو ما يظهر، الكمية المعتبرة من المياه التي تبذر سنويا.

وحسب الوزير فإن التكلفة الحقيقية للمياه تقدر بـ 50 دينار م3 مقابل تكلفة يسددها المواطن حاليا بقيمة 12دينار م3 فقط.