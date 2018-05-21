كشف المدير العام للجزائرية للمياه، إسماعيل عميروش، اليوم الإثنين، عن تخصيص 31 مليار دينار، لتفادي حدوث أي أزمة مياه خاصة بالولايات الشرقية في فصل الصيف.

عميروش أكد ضمان تزويد الجزائريين بمياه الشروب طيلة فصل الصيف.

مستبعدا تكرار سيناريو أزمة العطش الذي عاشته العديد من الولايات الشرقية الصائفة الماضية.

وقال المدير العام للجزائرية للمياه خلال استضافته في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، للإذاعة الوطنية،

إن 25 ولاية تضاف إليها 5 ولايات أخرى ستقضي صائفة آمنة هذا العام.

بعد تسجيل عدة مشاريع هيكلية هامة منها مادخل حيز الخدمة ومنها ما توشك أشغاله على الانتهاء.

وفي هذا الخصوص، أوضح المتحدث أنّ سكان ولايتي عنابة والطارف سيتمكنون من التزود بالمياه بمعدل 16 إلى 18 ساعة يوميا.

في انتظار دخول محطة تحلية المياه حيز الخدمة في غضون 2020 و التي ستضع حدا لهذه المعضلة نهائيا.

في هاتين الولايتين والمناطق المجاورة بإنتاج 300متر مكعب يوميا.

إضافة إلى القضاء على هذا المشكل عبر19 بلدية بولاية معسكر بتزويدها بشكل يومي.

مشيرا في هذا السياق قال عميروش إن السلطات العمومية خصصّت غلاف مالي استثنائي يقدر بـ31 مليار دينار.

لتغطية العجز المسجل وتفادي تكرار سيناريو صائفة 2017.