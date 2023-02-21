عميلة وجاسوسة في عدة دوائر “جهادية”.. القبض على إرهابية أجنبية بمطار هواري بومدين

تمكنت مصالح الأمن بمطار هواري بومدين، من إلقاء القبض على إرهابية نشطة فرانكو لبنانية تدعى خورشيد شاهيناز.

الإرهابية من أب فرانكو لبناني، وأم فرانكو أردنية، مولودة بمراكش المغربية، كانت بصدد الدخول إلى الجزائر رفقة جزائري ارتبط بها بزواج أبيض (عرفي).

وكانت الإرهابية، قد التحقت بمناطق التوتر السورية قبل فرارها إلى تركيا، ليتم تهريبها نحو بلد أوروبي لاحقًا.

كما خضعت الإرهابية خورشيد إلى تكوين وتدريب عاليين أهّلها إلى الإدماج في عدة دوائر “جهادية”، كما تعمل كعميلة وجاسوسة، لصالح الدوائر التي كوّنتها وتتحكم بها.

وعقب تحقيقات معمقة، من قبل مصالح الأمن، تم إحالتها أمام القضاء في 21 فيفري الجاري، للبت في مصيرها.