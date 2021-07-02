عميود: ذروة إستهلاك الكهرباء كانت خلال جوان الفارط بـ 13500 ميغاواط

كشف الرئيس المدير العام لشركة المنظومة الكهربائية عميود عزيز، عن إرتفاع إستهلاك الكهرباء خلال شهر جوان المنصرم إلى 13500 ميغاواط. بزيادة 400 ميغاواط ما يعادل الـ 3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح عميود في تصريح للإذاعة الوطنية، أن معدل الإستهلاك بلغ الذروة السنوية. ما يعني أن كل الزبائن توفرت لديهم الطاقة الكهربائية. مضيفا أنه رغم إرتفاع إستهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة إلا أنه لم يسجل أي خلل بفضل المخطط الإستثنائي الخاص بضمان تزويد الزبائن بالطاقة الكهربائية خلال الصائفة.

وفيما يتعلق بولايات الجنوب، فأكد ذات المتحدث، أنه تمت مضاعفة حجم الطاقة الكهربائية مقارنة بالسنوات الماضية لضمان خدمة ذات نوعية. مشيرا إلى أنه تم تسجيل إرتفاع بنسبة 7 بالمائة في معدل الإستهلاك خلال الشهر الماضي. وذلك على مستوى الشبكة المنعزلة بين “أدارار –تيميمون – عين صالح” دون تسجيل أي إضطراب.