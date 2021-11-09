عمي جمال..قصة رجل يجتهد في كسب الرزق رغم كبر سنه
بقلم قناة النهار
عمي جمال اعاقته لم تكن يوما سببا في عجزه أو الابتعاد عن العمل، بل عمل كل ما في وسعه لكسب قوت الحلال.
كاميرا النهار اقتربت من عمي جمال ورصدت كيف يكسب قوت يومه من الحشيش والمعدنوس.
وفي حديث عمي جمال تستنتج أنه انسان مثقف، وهذا بالامثال والحكم التي كان يصف بها الحياة الإجتماعية.
طالع أيضا:
برنامج شوفو حكايتي يحقق أمنية مفقود في العثور على أمه بعد 35 سنة من الغياب
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
رابط دائم : https://nhar.tv/wqUhz