عمي جمال..قصة رجل يجتهد في كسب الرزق رغم كبر سنه

عمي جمال اعاقته لم تكن يوما سببا في عجزه أو الابتعاد عن العمل، بل عمل كل ما في وسعه لكسب قوت الحلال.

كاميرا النهار اقتربت من عمي جمال ورصدت كيف يكسب قوت يومه من الحشيش والمعدنوس.

وفي حديث عمي جمال تستنتج أنه انسان مثقف، وهذا بالامثال والحكم التي كان يصف بها الحياة الإجتماعية.

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